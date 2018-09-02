Дизайн этикеток для косметического бренда Joko Blend

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок234 просмотра

Нужно в короткое сроки разработать дизайн для новых косметических средств, таких как шампуни, масла и маски    

Наш сайт jokoblend.com на нем вы можете ознакомится с нашей стилистикой

которую нужно поддерживать при разработке новых этикеток.     

Работаем только с фрилансерами из Украины с оплатой на карту Приват банка в грн.     

Мы не работаем с фрилансерами у которых нет нормального портфолио, желательного с работами в нашей тематике.     

Мы не работаем с посредниками и студиями, только на прямую с дизайнерами.

7 лет назад
procare
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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