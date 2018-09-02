Добрый день! Необходим макет хенгера, который после отправится в типографию на печать. Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг. Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим ...
Дизайн этикеток для косметического бренда Joko Blend
Нужно в короткое сроки разработать дизайн для новых косметических средств, таких как шампуни, масла и маски
Наш сайт jokoblend.com на нем вы можете ознакомится с нашей стилистикой
которую нужно поддерживать при разработке новых этикеток.
Работаем только с фрилансерами из Украины с оплатой на карту Приват банка в грн.
Мы не работаем с фрилансерами у которых нет нормального портфолио, желательного с работами в нашей тематике.
Мы не работаем с посредниками и студиями, только на прямую с дизайнерами.
Заявки фрилансеров
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