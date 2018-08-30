Флаер (ресторан японской кухни)

Добрый день! Необходим макет хенгера, который после отправится в типографию на печать. Цель: продвижение ремонтно-отделочных услуг. Изображение: должно привлекать внимание, возможно одна сторона нейтральная,а вторая как раз с услугами от компании. Рассмотрим ...