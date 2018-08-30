Флаер (ресторан японской кухни)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт47 заявок304 просмотра

Необходимо сделать двусторонний флаер. Заказчиком выступает ресторан японской кухни. 

Фронтальная сторона выступает рекламой продукта и включает в себя:

  • ﻿Логотип ресторана
  • ﻿Фотографию суши-ролла
  • ﻿Общую информацию о ресторане и его контактных данных
  • ﻿Скидочный промокод, который даёт 10% при оформлении первого заказа
Тыльная сторона выступает рекламой франшизы и включает в себя:

  • ﻿Фотографию двух главных партнёров ресторана
  • ﻿Мотивационный текст, инициалы и контактную информацию каждого из партнёров
7 лет назад
ShabanovRoman
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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