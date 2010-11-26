Дизайн футболки

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Закрыт21 заявка268 просмотров

На основе сайта сделать дизайн футболки. просьба писать с портфолио и ценами

14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров