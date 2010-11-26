Дизайн футболки

На примере образца, представленного в приложении, нужно сделать собственный дизайн виньетки. Из образца необходимо взять лишь саму концепцию строения шаблона, но не примитивность дизайна. Хотелось бы видеть интересные дизайнерские и художественные решения на ваших макетах. ...