Дизайн футболки на вокальную тему (пение)

# 1 — $ 100

Ищем интересные идеи дизайна, при виде которого у людей будет возникать желание петь (или научиться петь).

Сюжет должен быть позитивным, привлекательным и ярким. Можно комбинировать изображения и надписи. Идея должна легко восприниматься и взрослыми и подростками.

К рассмотрению принимаем как электронные версии, так и рисунки от руки, эскизы, наброски. Желательно, чтобы в работе было использовано максимум 4 цвета (оранжевый обязателен).

В условиях конкурса обозначен один главный приз в 100 у.е., но мы предполагаем, что, если нам понравятся другие работы, они также могут быть выкуплены за 50 у.е. (вторая премия)

Конечный вариант должен быть представлен либо в векторе, либо в растре, пригодном для печати форматом А3. Пожалуйста, не используйте дешевый, некачественный и легкодоступный клипарт, или если его использование нарушает права третьих лиц.