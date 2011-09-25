Необходимо сделать штендер, показывающий информацию о Китайском массаже Гуаша. Формат А4
Дизайн футболки на вокальную тему (пение)
Ищем интересные идеи дизайна, при виде которого у людей будет возникать желание петь (или научиться петь).
Сюжет должен быть позитивным, привлекательным и ярким. Можно комбинировать изображения и надписи. Идея должна легко восприниматься и взрослыми и подростками.
К рассмотрению принимаем как электронные версии, так и рисунки от руки, эскизы, наброски. Желательно, чтобы в работе было использовано максимум 4 цвета (оранжевый обязателен).
В условиях конкурса обозначен один главный приз в 100 у.е., но мы предполагаем, что, если нам понравятся другие работы, они также могут быть выкуплены за 50 у.е. (вторая премия)
Конечный вариант должен быть представлен либо в векторе, либо в растре, пригодном для печати форматом А3. Пожалуйста, не используйте дешевый, некачественный и легкодоступный клипарт, или если его использование нарушает права третьих лиц.
Заявки фрилансеров
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