Дизайн и отрисовка уникальной наклейки на двери Ресторанов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
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В поисках дизайнера, который разработает и нарисует дизайн наклейки с интеграцией в неё уже готового (с нашей стороны) логотипа. Наклейка будет клеиться на входные двери заведений общепита (рестораны, бары, кафе, кофейни и т.д.). Наклейка должна рекламировать мобильное приложение Foodmap и оповещать о возможности оплаты в этих заведениях через приложение. 

С нас: готовый логотип. 

С Вас: дизайн, выбор материала наклейки (прозрачная, матовая и т.д.), выбор формы наклейки. 

Все остальные подробности и обсуждение деталей по скайпу или иным способам связи.

7 лет назад
Foodmap
Петр 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров