Дизайн и отрисовка уникальной наклейки на двери Ресторанов

В поисках дизайнера, который разработает и нарисует дизайн наклейки с интеграцией в неё уже готового (с нашей стороны) логотипа. Наклейка будет клеиться на входные двери заведений общепита (рестораны, бары, кафе, кофейни и т.д.). Наклейка должна рекламировать мобильное приложение Foodmap и оповещать о возможности оплаты в этих заведениях через приложение.

С нас: готовый логотип.

С Вас: дизайн, выбор материала наклейки (прозрачная, матовая и т.д.), выбор формы наклейки.

Все остальные подробности и обсуждение деталей по скайпу или иным способам связи.