Внести изменения в макет cdr

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки177 просмотров

Нужно в макете cdr изменить размер и пару строк текста. 150р, оплата на Яндекс.

7 лет назад
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$3
1 день
Спасибо за работу, все сделано отлично!
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад

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