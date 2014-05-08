Дизайн обложки книги

Добрый день ,есть psd макеты готового сайта, цвет стилистика иконки и др, нужно из всего этого составить дизайн email письма, т.е в этом же оформление стилистики и др. Жду от вас портфолио и цен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужен дизайн обдложки на научную тематику. A4 формат
Имеется набросок в corel draw
Подробности в личку
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