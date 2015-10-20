Дизайн подарочной коробки

Анна, добрый день. Нужна подарочная коробка на Шампанское из Южной Африки. Скорее всего в белом цвете и чтобы было понятно, что это игристое и что это Южная Африка. Возьмётесь? Картинку шампанского прикрепляю и ещё прикрепляю картинку тубы (которая уже есть)

С уважением,

Крюкова Дина