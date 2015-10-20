Дизайн подарочной коробки

Здравствуйте необходим дизайн плашки которая показывается поверх сайта, пример для ознакомления с размерами прикрепляю. ё Нужна плашка для сайта которая будет размещаться на http://moevideo.net/, в тематику их сайта со спокойными тонами http://joxi.ru/LmGqWMRfoyBpAl.png - то есть такая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анна, добрый день. Нужна подарочная коробка на Шампанское из Южной Африки. Скорее всего в белом цвете и чтобы было понятно, что это игристое и что это Южная Африка. Возьмётесь? Картинку шампанского прикрепляю и ещё прикрепляю картинку тубы (которая уже есть)
С уважением,
Крюкова Дина
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