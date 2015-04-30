Необходимо сделать дизайн двухсторонней визитки стандартного размера. С одной стороны картинка с супергероем и надпись крупно "Человек может всё", с другой стороны описание работы проекта на 6 строк (текст есть, сброшу исполнителю).
Дизайн рекламных листовок
Требуется изготовить макет рекламной листовки - услуги IT аутсорсинга для бизнеса.
Текст есть.
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