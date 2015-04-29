Этикетка для продукта.

# 1 — $ 50

Доброго времени суток,

Итак, требуется разработать этикетку для пищевого продукта — компота!

Продукт будет разливаться в стеклянные банки ёмкостью 1 лт. (банка в приложении).

Продукт будет изготавливаться из различных фруктов — кизил, алча, абрикос, слива и т.д. Для изображения можно использовать любой.

Главная задача — этикетка должна быть яркой, красивой, креативной и не банально-обычной! Приветствуется какой либо элемент проходящий линией через крышку. Дизайн должен выделять банку на полке среди других продуктов.!

По дополнительным вопросам пишите в личку.

Конкурс завершиться по истечению дня!