Добрый день! Нужен дизайн визитки косметологу.
Нужен баннер на стену
Здравствуйте!
Нужно нарисовать баннер для фирмы по выпечки тортов. Размеры будут 190 на 190 сантиметров.
На выходе, макет должен быть полностью готов для печати в типографии.
Указывайте пожалуйста примерные цены за такой баннер и сроки на реализацию.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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