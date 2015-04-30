Нужен баннер на стену

Здравствуйте!

Нужно нарисовать баннер для фирмы по выпечки тортов. Размеры будут 190 на 190 сантиметров.

На выходе, макет должен быть полностью готов для печати в типографии.

Указывайте пожалуйста примерные цены за такой баннер и сроки на реализацию.

Спасибо.