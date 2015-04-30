Нужен баннер на стену

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок238 просмотров

Здравствуйте!

Нужно нарисовать баннер для фирмы по выпечки тортов. Размеры будут 190 на 190 сантиметров.

На выходе, макет должен быть полностью готов для печати в типографии.

Указывайте пожалуйста примерные цены за такой баннер и сроки на реализацию.

Спасибо.

10 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Доволен сотрудничеством со Станиславом! Работа была сделана быстро и качественно. Все мои пожелания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Задание составлено очень грамотно. Все материалы Сергей предоставил по максимуму. с утверждением и оплатой никаких проблем. Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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