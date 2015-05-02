Дизайн альбома

Нужно сделать красивую брошюру к заседанию ЦШ в преддверии Дня Победы. В ней содержательно будет 15 листов (не считая титульного и конечного) по числу отобранных героев (1 герой – 1 регион) и, соответственно, по числу школ, в которых увековечены их имена в рамках реализации патриотического проекта ОНФ «Имя героя – школе» (для понимания посмотри файл «ИГШ герои ВОВ для брошюры»).

Каждый лист брошюры выглядит примерно так (моё изложение, как я понял задачу). Это разворот формата A4 или какой другой, чем-то напоминающий школьный альбом. На каждом развороте по мере возможности и чтоб было красиво хотим представить:

1) здание школы (см. соответствующее фото)

2) фотография или фотографии с прошедшей в ней в рамках проекта акции (см. соответствующие фото – отобрал несколько лучших на выбор)

3) фотография самого Героя (внутри файла «ИГШ герои ВОВ для брошюры»)

4) краткий текст, рассказывающий о Герое, чьё имя увековечиваем в названии данного учебного заведения и об акции ОНФ, прошедшей в рамках проекта в школе (см. соответствующий регион в файле «ИГШ герои ВОВ для брошюры»).

А на заднем плане страницы мы предлагаем как идею: разместить карту боевых действий на территории региона в годы Великой Отечественной войны (если на территории субъекта велись боевые действия) или просто административно-территориальная карта региона (может быть тоже «исторического стиля»).