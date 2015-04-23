макет грамоты для сотрудников к празднику день пожарной охраны. макет в фотошопе для дальнейшей печати на цветном принтере. работу нужно выполнить сегодня . Формат а 4 Оплата по договоренности
2 этикетки для одежды.
Необходимо по представленным фотографиям сделать аналогичные макеты этикеток для одежды, но уже с нашим логотипом (исходник имеется), и нашей информацией.
Нацелены на максимально бюджетный вариант, и быстрые сроки.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
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