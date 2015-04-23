2 этикетки для одежды.

Необходимо по представленным фотографиям сделать аналогичные макеты этикеток для одежды, но уже с нашим логотипом (исходник имеется), и нашей информацией.

Нацелены на максимально бюджетный вариант, и быстрые сроки.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата Qiwi (киви). Другие валюты и ПС по согласованию.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.