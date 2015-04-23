Дизайн упаковки

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  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок163 просмотра

Дизайн рекламки на бутылку.

Оригинальность формы, запоминаемость как рекламы.

Подробности напишу в личку.

Работа срочная.

10 лет назад
Katrina_Ko
Катерина 
42 года
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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