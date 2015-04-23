Нужно сделать красивую брошюру к заседанию ЦШ в преддверии Дня Победы. В ней содержательно будет 15 листов (не считая титульного и конечного) по числу отобранных героев (1 герой – 1 регион) и, соответственно, по числу ...
Переделать буклет из 5 страниц в листовку
Переделать буклет из 4 страниц в листовку формата А5 с печатью с двух сторон.
Заявки фрилансеров
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