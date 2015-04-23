Переделать буклет из 5 страниц в листовку

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Закрыт17 заявок220 просмотров

Переделать буклет из 4 страниц в листовку формата А5 с печатью с двух сторон.

10 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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