Дизайн упаковки

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Завершен6 заявок200 просмотров

Нужен новый дизайн упаковки для озонатора

http://www.medtehno.ru/catalog/ion_vozd/ozoner/

10 лет назад
-comandor-
Игорь 
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$20
2 дня
Выражаю признательность за отлично выполненную работу. Разработано два варианта дизайна. Все выполнено в срок, с учетом всех наших пожеланий. Настоятельно рекомендую!
Самые лучшие впечатления от работы. Очень позитивный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

liska_k
Ольга 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад

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