Нарисовать выкройки для игрушек

Требуется нарисовать выкройки для таких игрушек: смешарики, фиксики, свинки, коты, львы, коровы, тигры, черепашки, ёжики, губка боб, лунтик, герои советских мультфильмов и мн.др.

Много выкроек уже есть в сети, только в уменьшенном виде.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.