Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок397 просмотров

Необходимо сделать дизайн двухсторонней визитки стандартного размера. С одной стороны картинка с супергероем и надпись крупно "Человек может всё", с другой стороны описание работы проекта на 6 строк (текст есть, сброшу исполнителю).

10 лет назад
symon
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9 лет назад

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