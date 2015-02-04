symon

Блоб symon

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
гуру маркетинга

  • C++ для Arduino

    Дано: - arduino board с LCD дисплеем и кнопками - датчик вращения колеса (простой геркон с магнитом, результат - импульсный бинарный сигнал 12вольт) Задача: Написать программу, которая будет ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн визитки

    Необходимо сделать дизайн двухсторонней визитки стандартного размера. С одной стороны картинка с супергероем и надпись крупно "Человек может всё", с другой стороны описание работы проекта на 6 строк (текст есть, сброшу исполнителю).

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен программинг PHP+Codeigniter

    $150

    1)Поменять тексты на сайте, тэги и тайтлы. 2)Прописать цели для аналитик Гугл и Яндекс 3)Внести некоторые изменения в юзабилити. 4)Расширить админ панель. Те, кто в сервисе меньше 3х месяцев ...

    CodeIgniterPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Небольшой интернет-магазин

    Нужно сделать простейший интернет-магазин. С дизайном. Пожелание заказчика - товаров будет немного, штук 10, но на каждый товар должна быть возможность сделать детальное описание с фотографиями, возможно до 5-10 фото на 1 вид товара.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Домен .hk

    Зарегить доменное имя .hk (Гонконг) и создать 2-3 почтовых ящика с этим доменным именем. Опционально - залить туда шаблонный сайт-визитку на 3-4 страницы. Контент наш. (Пожелание клиента - не ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

miskaryan64
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
9 баллов
10 лет назад
Нужен программинг PHP+Codeigniter
CodeIgniterPHP
Взаимно!
Хороший, адекватный специалист, приятно иметь дело.
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seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать аудит стартапа и подготовить ТЗ
Остап зарекомендовал себя как порядочный и приятный в общении заказчик. Работу оплатил быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Мне понравилось работать с Тарасом
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