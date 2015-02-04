нужно создание домена и регистрация почты в доменной зоне .HK формат адреса: companyname.hk email 1: [email protected] email 2: [email protected]
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дано: - arduino board с LCD дисплеем и кнопками - датчик вращения колеса (простой геркон с магнитом, результат - импульсный бинарный сигнал 12вольт) Задача: Написать программу, которая будет ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать дизайн двухсторонней визитки стандартного размера. С одной стороны картинка с супергероем и надпись крупно "Человек может всё", с другой стороны описание работы проекта на 6 строк (текст есть, сброшу исполнителю).Дизайн продукции19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
1)Поменять тексты на сайте, тэги и тайтлы. 2)Прописать цели для аналитик Гугл и Яндекс 3)Внести некоторые изменения в юзабилити. 4)Расширить админ панель. Те, кто в сервисе меньше 3х месяцев ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Необходимо составить базу данных пользователей (телефоны и/или E-mail) со стороннего сайта (укр. домен, укр. хостинг). На сайте в открытом доступе этих данных нет! Нужен нестандартный подход.Базы данных9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать простейший интернет-магазин. С дизайном. Пожелание заказчика - товаров будет немного, штук 10, но на каждый товар должна быть возможность сделать детальное описание с фотографиями, возможно до 5-10 фото на 1 вид товара.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Зарегить доменное имя .hk (Гонконг) и создать 2-3 почтовых ящика с этим доменным именем. Опционально - залить туда шаблонный сайт-визитку на 3-4 страницы. Контент наш. (Пожелание клиента - не ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужно сделать аудит сайта и написать ТЗ нашему вебмастеру для подготовки сайта к SEO продвижению.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад