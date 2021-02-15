Дизайн серии металлических значков на одежду

Нужно разработать стильные визитки для интернет аптек [url=https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=70399921]kolhitsin.com[/url] и [url=https://metrika.yandex.ru/dashboard?id=66063058]kolhitsin-kupit.com/[/url] На одной визитке должны быть указаны наши обе аптеки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Производственному предприятию требуется дизайн серии металлических значков на различные темы, такие как : еда, животные, люди, смайлы , love. Возможен юмор в использовании дизайна. Планируется 10 дизайнов значков в каждой теме и под каждую тему своя картонная подложка.
Металлические значки на одежду возможны с приколами ,только без пошлостей ,грубости и насилия. Важна сама идея того то может быть популярно среди молодежи и не только.Служить хорошим подарком другу . Мы создаем авторскую коллекцию ,которая будет продаваться в интернет магазине с нашей торговой маркой. Большая просьба указать стоимость работ за один дизайн значка ,или как Вы оцениваете свой труд за весь проект ?
Спасибо.
Выхожу на связь после 20:00
примеры того то нужно:
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