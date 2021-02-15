Дизайн серии металлических значков на одежду

Производственному предприятию требуется дизайн серии металлических значков на различные темы, такие как : еда, животные, люди, смайлы , love. Возможен юмор в использовании дизайна. Планируется 10 дизайнов значков в каждой теме и под каждую тему своя картонная подложка.

Металлические значки на одежду возможны с приколами ,только без пошлостей ,грубости и насилия. Важна сама идея того то может быть популярно среди молодежи и не только.Служить хорошим подарком другу . Мы создаем авторскую коллекцию ,которая будет продаваться в интернет магазине с нашей торговой маркой. Большая просьба указать стоимость работ за один дизайн значка ,или как Вы оцениваете свой труд за весь проект ?

Спасибо.

Выхожу на связь после 20:00

примеры того то нужно:

https://pinpinup.ru/

https://pinandjoy.com.ua/catalog/kupit-znachki