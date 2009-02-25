Дизайн стенда

Дизайн продукцииЗавершен28 заявок421 просмотр
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Разработка макета стенда для устройства, считающего расход дизельного топлива

15 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Governor
Шерзод 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$20
2 дня
Все сделано как надо и в срок.
Сотрудничество с данным заказчиком одно удовольствие. Он доходчиво описывал тех задание. Оплата своевременная (как договаривались)...
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