Изготовить упаковочную коробку.

Необходимо забрендовать стол для выставки. Вот фотографии этого конкретного стола брендованного для «Will it blend?»: http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9042963_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047712_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047196_b.jpg http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9048328_b.jpg На этот раз стол будет использоваться для демонстрации выпечки вот таких вафель http://www.juicemaster.ru/catalog/628.html Требования к дизайну. Центральной темой логотип производителя оборудования http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg Логотип Джусмастер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изготовление упаковочной коробки для диктофона, количеством 2-3 тыс. шт. Работа фактически «под ключ», а именно:
разработка дизайна обложки упаковки
разработка дизайна самой коробки
подбор материалов для ее изготовления
и собственно, изготовление самой упаковки.
В разработке дизайна коробки пока почти полная свобода, поскольку концепция пока не определена. Про сам диктофон можно почитать по ссылке (предварительная информация):
https://docs.google.com/Doc?docid=0AXpUR0QSSmy6ZGNnamZxNWNfMTYxaGI3ZGd0ZDM&hl=en
Там же есть ссылка на наши сайты, где можно почитать про остальные наши диктофоны, но поскольку выходящая модель кардинально отличается от всех предыдущих, то ее как раз надо выделить на фоне всех остальных. Релиз диктофона назначен на начало-середину октября.
Цены за упаковку (или за партию), идеи по оформлению, вопросы по заданию и т.д. оставлять в комментариях или личных сообщениях.
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