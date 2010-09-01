Макет для широкоформатной печати.

Необходимо забрендовать стол для выставки.

Вот фотографии этого конкретного стола брендованного для «Will it blend?»:

http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9042963_b.jpg

http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047712_b.jpg

http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9047196_b.jpg

http://www.juicemaster.ru/images/up/2009/8/2_9048328_b.jpg

На этот раз стол будет использоваться для демонстрации выпечки вот таких вафель

http://www.juicemaster.ru/catalog/628.html

Требования к дизайну.

Центральной темой логотип производителя оборудования

http://www.neumaerker.de/fileadmin/img/Bilder/Logo-Neumaerker-2007%20Kopie.jpg

Логотип Джусмастер как дополнительный и заметно меньше (Лого в файле).

Может быть изобразить вафли схематично или какой-то легкий арнамент из вафельной рубашки использовать.

Cмотрите «фото конкретного стола», чтобы понять как это было раньше реализовано и придумайте какой-то

яркий и красивый вариант.

Размеры пластиковых панелей:

Центральная часть: длинна 1170 мм, высота 850 мм

Боковые части (2 шт.): длинна 560 мм, высота 850 мм

Пожалуйста, Вашу цену, сроки и ссылку на потфолио.

Оплата внутри сервиса.