Макет поздравительной открытки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок186 просмотров

Необходимо разработать дизайн макета поздравительной новогодней открытки от имени агентства зарубежной недвижимости. Примерный дизайн оформление можно посмотреть по ссылке - http://s017.radikal.ru/i400/1312/ed/af982f7f8244.png

Размер 200*200 мм в развернутом виде.

Выбор по портфолио и ценовому предложению.

11 лет назад
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex-enko
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Огромный плюс за оперативность
отлично сработались

Заявки фрилансеров

alex-enko
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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