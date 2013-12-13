Коробка (боксшот) для программы

Требуется разработать дизайн стильной виртуальной коробки (боксшота) для программы, которая бы сочеталась с имеющимся сайтом. Примеры подобных коробок и подробное ТЗ высылается по запросу.

В заявке просьба указывать ссылки на аналогичные работы. Оплата по факту.