Дизайн подарочного сертификата. В одном цвете. Размер пластиковой карты.В таком стиле, как на рисунке. Нужно сделать к вечеру понедельника. 20-30$
Коробка (боксшот) для программы
Требуется разработать дизайн стильной виртуальной коробки (боксшота) для программы, которая бы сочеталась с имеющимся сайтом. Примеры подобных коробок и подробное ТЗ высылается по запросу.
В заявке просьба указывать ссылки на аналогичные работы. Оплата по факту.
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