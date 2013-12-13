Коробка (боксшот) для программы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок192 просмотра

Требуется разработать дизайн стильной виртуальной коробки (боксшота) для программы, которая бы сочеталась с имеющимся сайтом. Примеры подобных коробок и подробное ТЗ высылается по запросу.

В заявке просьба указывать ссылки на аналогичные работы. Оплата по факту.

11 лет назад
james303
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Макет евро флаера

    Нужно изготовить макет задника еврофалера в общей концепции рекламной компании. Подробности в личку. Срок изготовления 5-6 часов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн спортивных костюмов

    Создать дизайн спортивного костюма в категориях: 1. Детский и взрослый спортивный костюм - ветрозащитный 2. Детский и взрослый спортивный костюм - утепленный основные критерии: - цветовая гамма должна быть ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Для развлекательного центра требуется дизайнер на подхвате для изготовления макетов и выполнения работ в таких направлениях как: - Детское направление - Релакс направление - Ночная жизнь - Театральная жизнь ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн флаера

    Флаер А6 односторонний для рекламы магазина хобби и развлечений. На флаере нужен логотип, план для прохода в магазин, надписи "товары для увлечений, развлечений, подарки". А так-же перечисление категорий: Настольные игры, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет визитки сауны

    Двухсторонняя визитка сауны Нужен привлекательный дизайн. При необходимости, есть собственные фотоматериалы разных саун (фото высокого разрешения). Просьба к дизайнерам, если ваша стоимость выше среднерыночной, не предлагайте свои услуги. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад