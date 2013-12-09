Добрый день! Для проведения корпоративного мероприятия необходима разработка дизайн-макетов 2-х баннеров: 1) баннера - задник сцена на корпоративно-новогоднюю тематику. Размер 5,2 м х 2 м. 2) баннера пресс-волла - для ...
Дизайн подарочной бутылки шампанского для НГ
Нужен дизайн наклейки для подарочной ( для Нового Года ) бутылки шампанского . Сама бутылка будет покрыта фактурой типа бархат ( метод нанесения - флокирование ) . Цвет фактуры на усмотрение дизайнера ( по умолчанию синий ) . Должна присутствовать тематика нашей деятельности www.mebdvor.by.
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