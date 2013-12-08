Ищу дизайнера на удаленку

В небольшое рекламное агентство требуется дизайнер.

Что нужно делать: готовить макеты полиграфической продукции: визиток, календарей, плакатов; сувениров: кружки, тарелки, футболки; наружной рекламы: вывески, банеры, стенды, таблички.

В основном нужно делать обычную рутинную работу по конкретному заданию. Те, кто хочет творчества - вам не сюда.

Вы - хорошо знаете corel, есть опыт работы.

Мне не важно, сколько вы тут дней, важны ваши работы.

Пока что ищу дизайнера на время отпуска и на подработку. Если сработаемся - работой загрузим.

От вас - портфолио и ценник.