Нужен дизайнер для создания креативных макетов (полиграфия, борды, банеры, плакаты и т.д.) в современном духе.

Мы занимаемся продажей и установкой: окон, дверей, ворот и т.д.

Отзовитесь кому это интересно.

Так же ждем от вас прайс на ваши услуги и схему работы.

Для нас будет удобно если Вы с Украины.