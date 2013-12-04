Необходимо доработать идею и нарисовать дизайн этикетки для товара. Сложного ни чего не надо, чем проще тем лучше. Но главное со вкусом.
Дизайнер для создания креативных макетов
Нужен дизайнер для создания креативных макетов (полиграфия, борды, банеры, плакаты и т.д.) в современном духе.
Мы занимаемся продажей и установкой: окон, дверей, ворот и т.д.
Отзовитесь кому это интересно.
Так же ждем от вас прайс на ваши услуги и схему работы.
Для нас будет удобно если Вы с Украины.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн продукции25 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн печатной атрибутики для новогодней киновечеринки: -билет -постер с двумя киногероями -вставить лица из фото в постеры к фильмам(4 шт) -диплом кинопремии -календарь на 2 даты 31-е ...Закрыт11 лет назад
Необходим дизайн плаката интернет-магазина контактных линз и подготовку его для печати. Есть в принципе то, что хотелось бы получить. описание и образец во вложенииДизайн продукции10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать дизайн уличного баннере, размером 7,2 м в длину и 1,9 в высоту. На баннере нужно разместить информацию о наших услугах: свадьбы, банкеты, корпоративные мероприятия, детские праздники, бизнес-ланч с 12 до ...Завершен11 лет назад
нужно сделать дизайн и верстку полосы прямой рекламы для размещения в журнале общие техтребования – во вложенном файле. 1) Журнал Chip 1/1 полосы - 195х285 мм (+5 ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Есть векторный макет (в аттаче) - предназначался для печати на пакетах. Сегодня получили комментарий от компании-принтера: "макет рассчитан при площади запечатки не более 30*30. Пакет 60*50*70 мкм все остальное ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется разработать дизайн каталога с образцами, тема(натяжные потолки). Все внутренние стр. типовые (8-10шт.)Завершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! МНОГО БУКВ. ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Нужно нарисовать трансформера. Чтобы внести ясность, я расскажу для чего это нужно и как это должно работать. ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн новогодней открытки. Размер для евро конверта, чтобы помещалось в конверт. Ваши предложения по цене и сроку.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн небольшой новогодней открытки. В стиле компании http://moment-credit.ru/ Формат не критичен, но что-то не большое, чтобы помещалось в конверт. Ваши предложения по цене ...Завершен11 лет назад