Дизайнер для создания креативных макетов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок176 просмотров

Нужен дизайнер для создания креативных макетов (полиграфия, борды, банеры, плакаты и т.д.) в современном духе.

Мы занимаемся продажей и установкой: окон, дверей, ворот и т.д.

Отзовитесь кому это интересно.

Так же ждем от вас прайс на ваши услуги и схему работы.

Для нас будет удобно если Вы с Украины.

11 лет назад
akosachi
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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