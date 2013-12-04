Дизайн атрибутики к мероприятию

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Закрыт7 заявок161 просмотр

Нужен дизайн печатной атрибутики для новогодней киновечеринки:

-билет

-постер с двумя киногероями

-вставить лица из фото в постеры к фильмам(4 шт)

-диплом кинопремии

-календарь на 2 даты 31-е декабря и 1-е января

11 лет назад
Vovio
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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