Изменить дизайн макета для пакета

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Завершен5 заявок157 просмотров

Добрый день!

Есть векторный макет (в аттаче) - предназначался для печати на пакетах. Сегодня получили комментарий от компании-принтера: "макет рассчитан при площади запечатки не более 30*30. Пакет 60*50*70 мкм все остальное только так".

Нужно привести файл в соответствие с требованиями.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отлично - быстро, без проблем и именно то, что было нужно. Спасибо, Станислав!
Задание на знание технического момента печати. Сложностей не было, оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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