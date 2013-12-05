Изменить дизайн макета для пакета

Добрый день!

Есть векторный макет (в аттаче) - предназначался для печати на пакетах. Сегодня получили комментарий от компании-принтера: "макет рассчитан при площади запечатки не более 30*30. Пакет 60*50*70 мкм все остальное только так".

Нужно привести файл в соответствие с требованиями.