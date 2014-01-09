Необходимо создать качественный современный дизайн упаковки ( коробка, наклейка ) сиропа при кашле. Старая упаковка: http://dominanta-service.ru/netcat_files/15/66/h_82dbc3c184f8a11609645e05284abd4e Огромная просьба указывать бюджет и срок исполнения.
Разработка новогодней открытки
Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн небольшой новогодней открытки. В стиле компании http://moment-credit.ru/
Формат не критичен, но что-то не большое, чтобы помещалось в конверт.
Ваши предложения по цене и сроку.
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