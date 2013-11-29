Миниатюры 5 видов танков и игральной кости.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт2 заявки198 просмотров

1) нарисовать в какой-нибудь популярной программе для 3D-дизайна миниатюры 5 видов танков и игральной кости для передачи изготовителям пласт-форм. Возможно, надо будет еще нарисовать 2-3 вида гор;

2) нарисовать нарядную коробку, какое-нибудь оформление для правил и игрового поля.

Более детально:

- 3D-модель (архикад) миниатюры танка и сопутствующих деталей:

- 5 видов танков: 3 из 2-х стыкуемых с фиксацией подвижных друг относительно друга деталей (башня и корпус), 2 из одной детали (корпус с неподвижной башней)

- внешний вид каждой модели должен значительно отличаться от других видов, но может иметь упрощенный вид, т.е. не иметь мелких деталей на корпусе

- за основу можно взять внешний вид САУ StP I Bison, ПТ-САУ СУ-76 и танков Т-50, PzKpfw IV (упростить) и PzKpfw VIII Maus

- каждая модель располагается на гексагональном основании, составляющем одно целое с корпусом модели, в основании предусмотреть 2 отверстия для сменных пинов

- длина стороны гексагонального основания 1,5 см (т.е. диагональ 6-гранника будет 3 см), остальное подобрать, чтобы смотрелось гармонично и не ломалось (утолстить орудия, у ПТ вообще можно как выступ вдоль корпуса сделать), а пины было удобно вынимать и вставлять (расположение по бокам от танка мне кажется оптимальным)

- поле базы - 7 гексагональных оснований, составленных "кругом", с отверстием для сменных пинов

- 2 вида пинов (грибообразных деталей, вставляемых в отверстия гексагонального основания) - с выдавленной (а лучше выпуклой) цифрой на шляпке и без цифры. Цифры от 1 до 8, т.е. всего разных пинов 9 шт.

- На коробке надо фронтальную картинку на танковую тему, например, крупно танк на фоне карты или поля боя с крупной надписью "Стальной кулак", стилизованной под металл с заклепками (может и по-другому, пока мне кажется, что так хоорошо будет)

- Правилам наверное нужен какой-то тематический фон, не затрудняющий чтение. А может и не нужен.

-На игровом поле есть 6 видов гексагональных клеток - поле, кусты, гора, глубокая вода, мелкая вода, переправа. Пока они у меня различаются цветом, но наверное будет лучше смотреться соответствующая текстура. Вероятно надо предусмотреть использование минимума цветов для удешевления печати, но не факт.

Пожалуйста, заявки только от имеющих порфолио по тематике. Пишите сроки и цену, если нужны допдетали, то запрашивайте.

11 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обновить дизайн упаковки сиропа от кашля

    Необходимо создать качественный современный дизайн упаковки ( коробка, наклейка ) сиропа при кашле. Старая упаковка: http://dominanta-service.ru/netcat_files/15/66/h_82dbc3c184f8a11609645e05284abd4e Огромная просьба указывать бюджет и срок исполнения.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет дисконтной карты

    Нужно сделать векторный макет дисконтной карты для магазина Джинсы. Нужно 2 варианта: 1. Как на образце (шрифты подобрать) 2. Все то же самое, только фон или текстура - джинсы. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн упаковки (бумажный мешок)

    На основании имеющейся информации, размещаемой на упаковке, необходимо разработать дизайн бумажного мешка для сухой строительной смеси. Бумага - белая. Печать 2-3 цветами (клише). Особые требования - яркий (в меру), ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка макетов листовок

    $50

    Нужно разработать макеты новогодних листовок для центра, специализирующегося в сфере образовательных услуг. Эскизы предоставляются, картинки примерные тоже. Пишите сроки выполнения и желаемую сумму оплаты услуг

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна листовка-флаер

    $50

    Добрый вечер. Нужна листовка-фраер для рекламы нашего проекта. Флаер двухсторонний. Подробности в прикрепленных файлах. Хотелось бы чего-то необычного, креативного, но чтобы соблюдался стиль партнерки. Очень жду ваших работ:)

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн квартального календаря

    Требуется разработать дизайн квартального календаря в кривых для строительной компании. Для работы есть логотип. Вариант старого дизайна, на что ориентироваться. Просьба указывать цену и сроки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад