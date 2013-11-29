1) нарисовать в какой-нибудь популярной программе для 3D-дизайна миниатюры 5 видов танков и игральной кости для передачи изготовителям пласт-форм. Возможно, надо будет еще нарисовать 2-3 вида гор;

2) нарисовать нарядную коробку, какое-нибудь оформление для правил и игрового поля.

Более детально:

- 3D-модель (архикад) миниатюры танка и сопутствующих деталей:

- 5 видов танков: 3 из 2-х стыкуемых с фиксацией подвижных друг относительно друга деталей (башня и корпус), 2 из одной детали (корпус с неподвижной башней)

- внешний вид каждой модели должен значительно отличаться от других видов, но может иметь упрощенный вид, т.е. не иметь мелких деталей на корпусе

- за основу можно взять внешний вид САУ StP I Bison, ПТ-САУ СУ-76 и танков Т-50, PzKpfw IV (упростить) и PzKpfw VIII Maus

- каждая модель располагается на гексагональном основании, составляющем одно целое с корпусом модели, в основании предусмотреть 2 отверстия для сменных пинов

- длина стороны гексагонального основания 1,5 см (т.е. диагональ 6-гранника будет 3 см), остальное подобрать, чтобы смотрелось гармонично и не ломалось (утолстить орудия, у ПТ вообще можно как выступ вдоль корпуса сделать), а пины было удобно вынимать и вставлять (расположение по бокам от танка мне кажется оптимальным)

- поле базы - 7 гексагональных оснований, составленных "кругом", с отверстием для сменных пинов

- 2 вида пинов (грибообразных деталей, вставляемых в отверстия гексагонального основания) - с выдавленной (а лучше выпуклой) цифрой на шляпке и без цифры. Цифры от 1 до 8, т.е. всего разных пинов 9 шт.

- На коробке надо фронтальную картинку на танковую тему, например, крупно танк на фоне карты или поля боя с крупной надписью "Стальной кулак", стилизованной под металл с заклепками (может и по-другому, пока мне кажется, что так хоорошо будет)

- Правилам наверное нужен какой-то тематический фон, не затрудняющий чтение. А может и не нужен.

-На игровом поле есть 6 видов гексагональных клеток - поле, кусты, гора, глубокая вода, мелкая вода, переправа. Пока они у меня различаются цветом, но наверное будет лучше смотреться соответствующая текстура. Вероятно надо предусмотреть использование минимума цветов для удешевления печати, но не факт.

Пожалуйста, заявки только от имеющих порфолио по тематике. Пишите сроки и цену, если нужны допдетали, то запрашивайте.