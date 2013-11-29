Необходимо создать качественный современный дизайн упаковки ( коробка, наклейка ) сиропа при кашле. Старая упаковка: http://dominanta-service.ru/netcat_files/15/66/h_82dbc3c184f8a11609645e05284abd4e Огромная просьба указывать бюджет и срок исполнения.
Нужно составить коммерческое предложение.
Нужно составить коммерческое предложение. Сделать его картинкой для вставки в почтовое сообщение на весь экран.
Заявки фрилансеров
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