Разработка новогодней открытки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок160 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн новогодней открытки.

Размер для евро конверта, чтобы помещалось в конверт.

Ваши предложения по цене и сроку.

11 лет назад
artbud
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обновить дизайн упаковки сиропа от кашля

    Необходимо создать качественный современный дизайн упаковки ( коробка, наклейка ) сиропа при кашле. Старая упаковка: http://dominanta-service.ru/netcat_files/15/66/h_82dbc3c184f8a11609645e05284abd4e Огромная просьба указывать бюджет и срок исполнения.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка новогодней открытки

    Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн небольшой новогодней открытки. В стиле компании http://moment-credit.ru/ Формат не критичен, но что-то не большое, чтобы помещалось в конверт. Ваши предложения по цене ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Миниатюры 5 видов танков и игральной кости.

    1) нарисовать в какой-нибудь популярной программе для 3D-дизайна миниатюры 5 видов танков и игральной кости для передачи изготовителям пласт-форм. Возможно, надо будет еще нарисовать 2-3 вида гор; 2) нарисовать нарядную коробку, какое-нибудь оформление для ...

    Дизайн продукции2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет дисконтной карты

    Нужно сделать векторный макет дисконтной карты для магазина Джинсы. Нужно 2 варианта: 1. Как на образце (шрифты подобрать) 2. Все то же самое, только фон или текстура - джинсы. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн упаковки (бумажный мешок)

    На основании имеющейся информации, размещаемой на упаковке, необходимо разработать дизайн бумажного мешка для сухой строительной смеси. Бумага - белая. Печать 2-3 цветами (клише). Особые требования - яркий (в меру), ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка макетов листовок

    $50

    Нужно разработать макеты новогодних листовок для центра, специализирующегося в сфере образовательных услуг. Эскизы предоставляются, картинки примерные тоже. Пишите сроки выполнения и желаемую сумму оплаты услуг

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад