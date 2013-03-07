artbud

Оксана Рябенькая artbud

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

my_reg
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Дизайн макета визитки на английском языке
Оксана, очень приятный заказчик. Всегда на связи, вопрос, ответ. Работа выполнена, оплата в срок. Рекомендую!!!
Отличная работа! Спасибо за креативность и оперативность! Будем обращаться!
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайн- макета квартального календаря
От общения с Оксаной остались только положительные эмоции, всем довольна. Спасибо за сотрудничество. Мои рекомендации коллегам!
Отличная работа. Спасибо! Качественно, оперативно и с первого раза идея понравилась. Рекомендую!
Ответный отзыв
MSK777
Макс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
36 отзывов(-1)
$25
10 баллов
12 лет назад
Открытка к 8 марта
Работать с Оксаной было одно удовольствие. Отлично поставлено задание, все время на связи, помощь в поиску материала, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Спасибо за работу! Работа выполнена на отлично, профессионально, креативно, а главное быстро в сжатые сроки. Рекомендуем!
Ответный отзыв