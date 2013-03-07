Добрый день, Необходимо разработать ии сделать новый сайт. Есть существующий (www.artg.com.ua) и желание изменить его или создать новый, более креативный, современный и функциональный с аналогичным наполнением по информации. ТЗ нет, есть ...
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- Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Срочно требуется сделать макет визитки на английском языке. Ожидаем портфолио и ожидаемое вознаграждение.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн новогодней открытки. Размер для евро конверта, чтобы помещалось в конверт. Ваши предложения по цене и сроку.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Деятельность организации: дорожное строительство, благоустройство территорий, домов, участков, озеленение, ограждение территорий. Особенности6 создание оригинального дизайна, использование фирменного стиля и логотипа. Пожелания по стилю: стиль деловой, имиджевый. Цветовая гамма будет определена при ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Есть идея открытки, нужно выложить в изображение.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
11 лет назад
Оксана, очень приятный заказчик. Всегда на связи, вопрос, ответ. Работа выполнена, оплата в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличная работа! Спасибо за креативность и оперативность! Будем обращаться!
$50
10 баллов
11 лет назад
От общения с Оксаной остались только положительные эмоции, всем довольна. Спасибо за сотрудничество. Мои рекомендации коллегам!
Ответный отзыв
Отличная работа. Спасибо! Качественно, оперативно и с первого раза идея понравилась. Рекомендую!
$25
10 баллов
12 лет назад
Работать с Оксаной было одно удовольствие. Отлично поставлено задание, все время на связи, помощь в поиску материала, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Работа выполнена на отлично, профессионально, креативно, а главное быстро в сжатые сроки. Рекомендуем!