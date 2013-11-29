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Нарисовать трансформера в векторе
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
МНОГО БУКВ. ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
Нужно нарисовать трансформера.
Чтобы внести ясность, я расскажу для чего это нужно и как это должно работать.
Трансформер нужен для сценического выступления. Он будет распечатан по макетам, которые Вы создадите. Принцип действия у трансформера будет как в одноименном фильме. То есть сразу он представляет из себя легковую машину, которая в последствии превращается в большого робота. Это нужно учесть при создании.
Для внесения ясности я прикладываю макет предидущей версии трансформера: http://rghost.ru/50655086/image.png
Как это работает можно посмотреть тут (с 35 секунды видео): bordur.tv/video?id=11052
Думаю принцип действия понятен. НО! Важное уточнение. На видео трансформер изначально выглядит в 3D. То есть у него присутствуют боковые стороны и крыша. Сейчас же его нужно сделать в 2D. Т.е. чтобы на сцене изначально просто стояла картинка (например: http://rghost.ru/50655274/image.png)
Составные части будут схожими со старой версией (http://rghost.ru/50655086/image.png), но так как теперь он изначально будет в 2D, а не в 3D, все будет выглядеть немного иначе:
1) Ноги трансформера. Ноги должны появляться в следствии деления машины пополам (по вертикали). Прилаживаю макет. Он очень грубый, но думаю смысл будет понятен. http://rghost.ru/50654948/image.png
То есть машина должна быть абсолютно симметрична с левой и правой стороны. Чтобы при делении ноги получились одинаковыми. Как у меня в примере, только естественно не так топорно.
ЭТО ВАЖНО: Машина будет трансформироваться только в ноги, остальные части трансформера (туловище, руки, голова) будут просто лежать на сцене. То есть машину нужно делать с учетом того, что она превратится ТОЛЬКО в ноги. С остальными же деталями почти полная свобода действий.
2) Руки трансформера. Делаете на свое усмотрение. Точнее даже не руки, а руку, потому что руки будут одинаковыми.
3) Голову трансформера полностью на свое усмотрение.
4) Центральную часть трансформера (туловище) тоже делаете на свое усмотрение. Но на ней обязательно должен присутствовать знак Лады. (логотип)
Чем детализированней будут изображения частей трансформера – тем лучше. По стилистике нужно делать что-то наподобие старого варианта (http://rghost.ru/50655086/image.png) То есть мультяшно, но с хорошей прорисовкой.
Как видите, проект далеко не стандартный. Поэтому перед ответом, хорошо подумайте, сможете ли Вы его выполнить.
Подробности, которых не так много (насчет оформления), сообщу исполнителю. Выбирать буду в первую очередь по портфолио и сроку.
По срокам работа горит! Чем быстрее, тем лучше.
Обязательно указывайте бюджет проекта и сроки исполнения. За срочность готов доплатить.
С уважением, Стас.
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