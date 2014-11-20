Дизайн уличного баннера для ресторана

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Завершен12 заявок177 просмотров

Нужно сделать дизайн уличного баннере, размером 7,2 м в длину и 1,9 в высоту. На баннере нужно разместить информацию о наших услугах:

свадьбы, банкеты, корпоративные мероприятия, детские праздники, бизнес-ланч с 12 до 20.00 в будни и с 12 до 16.00 в выходные, спортивные трансляции на большом экране, караоке- клуб( профессиональный звук, бэк-вокал, тематические вечеринки), живая музыка (в пятницу и субботу).

Название заведения в прикрепленном файле.

11 лет назад
breslavskaya
Анна 
49 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$45
2 дня
Сотрудничество состоялось, все было сдано в отличном качестве и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик! Точное и понятное задание, приятное общение, своевременная оплата! Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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