Дизайн и верстка полосы прямой рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок147 просмотров

нужно сделать дизайн и верстку полосы прямой рекламы для размещения в журнале

общие техтребования – во вложенном файле.

1) Журнал Chip 1/1 полосы - 195х285 мм (+5 мм вылет)

2) Журнал Автомир. 1/1 полосы - 210х280 мм (+5 мм вылет)

11 лет назад
D-A-S
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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