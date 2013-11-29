Добрый день! Есть векторный макет (в аттаче) - предназначался для печати на пакетах. Сегодня получили комментарий от компании-принтера: "макет рассчитан при площади запечатки не более 30*30. Пакет 60*50*70 мкм все остальное ...
Дизайн и верстка полосы прямой рекламы
нужно сделать дизайн и верстку полосы прямой рекламы для размещения в журнале
общие техтребования – во вложенном файле.
1) Журнал Chip 1/1 полосы - 195х285 мм (+5 мм вылет)
2) Журнал Автомир. 1/1 полосы - 210х280 мм (+5 мм вылет)
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