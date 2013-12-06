Создать коробку (Обложку курса)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок126 просмотров

Тематика биржевая - торговля на бирже.

Пример моего курса(Коробки) на этом сайте в середине.http://scalping.pro/scalpingkurs/

Задача создать коробку для первого урока курса. Он продается отдельно. http://scalping.pro/Lesson1/index.html

Для него нужно создать коробку.

Жду от вас цену и сроки.

11 лет назад
ErinRV
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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