Редизайн подарочной карты

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок128 просмотров

Необходимо сделать редизайн подарочной карты (формат как обычная визитка). предыдущие карты во вложении. В новом дизайне возможно (но не обязательно) использовать новые элементы (во вложении). Во вложении так же пример плохого дизайна - того что нам не нравится. Отталкиваться от "Старая 1.cdr" шрифты и сам текст сохраняем. Остальное можно менять. Необходимо 3 варианта с доработкой понравившегося.

11 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

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