Необходимо сделать редизайн подарочной карты (формат как обычная визитка). предыдущие карты во вложении. В новом дизайне возможно (но не обязательно) использовать новые элементы (во вложении). Во вложении так же пример плохого дизайна - того что нам не нравится. Отталкиваться от "Старая 1.cdr" шрифты и сам текст сохраняем. Остальное можно менять. Необходимо 3 варианта с доработкой понравившегося.