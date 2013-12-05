Добрый день каждому! Необходимо сделать макет диска, Во вложении фото из которых и нужно его сделать. На обратной стороне не надо писать наименование песен, а на самом диске надо фото и ...
Разработка дизайна и изготовление визиток, брошюр
Необходимо разработать дизайн визиток и брошюр
Тема: ОСАГО, КАСКО, договора купли-продажи для автомобилей
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