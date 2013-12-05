Дизайн рекламной листовки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок326 просмотров

Необходимо создать дизайн рекламной листовки. Тематика автомобильные чехлы.

Учитывая требования типографии.

Пишите стоимость, сроки и примеры работ.

11 лет назад
tori24
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров