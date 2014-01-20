Создание макетов для диска

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок297 просмотров

Добрый день каждому!

Необходимо сделать макет диска,

Во вложении фото из которых и нужно его сделать. На обратной стороне не надо писать наименование песен, а на самом диске надо фото и надпись с Любовью Паола.

Фото для макета есть, примерное вИдение оформления тоже. Вышлем как только состыкуемся здесь. Т.к. файлы здесь не проходят по объему.

Просьба указать сроки и стоимость работы.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Стас все выполняет оперативно и качественно. Делаем уже не первый заказ у него, рекомендую!)
Отлично поработали. 5+ для Натальи и успехов в новых проектах!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад