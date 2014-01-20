Создание макетов для диска

Добрый день каждому!

Необходимо сделать макет диска,

Во вложении фото из которых и нужно его сделать. На обратной стороне не надо писать наименование песен, а на самом диске надо фото и надпись с Любовью Паола.

Фото для макета есть, примерное вИдение оформления тоже. Вышлем как только состыкуемся здесь. Т.к. файлы здесь не проходят по объему.

Просьба указать сроки и стоимость работы.