Доработка лого+ меню 1 стр.+ магнит на холодильник

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт3 заявки133 просмотра

Сайт o-food.ru Доставка осетинских пирогов.

Там лого - его надо привести в порядок. Солнышко устраивает, но хочется посимпотичнее.

Простенькое меню, 1 страница как пиццерии по почтовым ящикам разбрасывают и на ручки вешают.

Магнит Надпись "Доставка осетинских пирогов" логотип "солнышко" URL-сайта и тел..

11 лет назад
mouse8658
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад