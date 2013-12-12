Тематика биржевая - торговля на бирже. Пример моего курса(Коробки) на этом сайте в середине.http://scalping.pro/scalpingkurs/ Задача создать коробку для первого урока курса. Он продается отдельно. http://scalping.pro/Lesson1/index.html Для него нужно создать коробку. Жду ...
Дизайн 2-х листовок по образцу
ТЗ 1 листовки. Есть пример листовки. В левом углу логотип. справа от лого надпись " акция декабря". Далее фото самой акции, в правом нижнем углу номер телефона +7 (495) 66 44 824. На обратной стороне логотип в правой части, схема проезда соответствует адресу г. Москва, Высоковольтный пр. 2а. Внизу слева так же указанны данные. Адрес, телефон, E-mail - [email protected] , www.lashers.ru
ТЗ 2 листовки. Есть пример листовки. Логотип, сайт, телефон, почта, адрес такие же как и в ТЗ 1. Текст предложения с ценами дам позже, фото на лицевой стороне нужно поменять на одно из фото с сайта lashers.ru ( основной или малый баннер - неважно). Заголовок на лицевой стороне меняется только с EVABOND на Lashers Professional.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать редизайн подарочной карты (формат как обычная визитка). предыдущие карты во вложении. В новом дизайне возможно (но не обязательно) использовать новые элементы (во вложении). Во вложении так же пример плохого дизайна - того что ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт o-food.ru Доставка осетинских пирогов. Там лого - его надо привести в порядок. Солнышко устраивает, но хочется посимпотичнее. Простенькое меню, 1 страница как пиццерии по почтовым ящикам разбрасывают и на ручки вешают. ...Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дизайн визиток и брошюр Тема: ОСАГО, КАСКО, договора купли-продажи для автомобилейДизайн продукции19 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день каждому! Необходимо сделать макет диска, Во вложении фото из которых и нужно его сделать. На обратной стороне не надо писать наименование песен, а на самом диске надо фото и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать дизайн рекламной листовки. Тематика автомобильные чехлы. Учитывая требования типографии. Пишите стоимость, сроки и примеры работ.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ и логотип в приложенииДизайн продукции26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать дизайн стойки для буклетов напольную и настеннуюДизайн продукции5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайнер для создания креативных макетов (полиграфия, борды, банеры, плакаты и т.д.) в современном духе. Мы занимаемся продажей и установкой: окон, дверей, ворот и т.д. Отзовитесь кому это интересно. Так же ждем ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо доработать идею и нарисовать дизайн этикетки для товара. Сложного ни чего не надо, чем проще тем лучше. Но главное со вкусом.Дизайн продукции25 заявокЗакрыт11 лет назад