Дизайн 2-х листовок по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок231 просмотр

ТЗ 1 листовки. Есть пример листовки. В левом углу логотип. справа от лого надпись " акция декабря". Далее фото самой акции, в правом нижнем углу номер телефона +7 (495) 66 44 824. На обратной стороне логотип в правой части, схема проезда соответствует адресу г. Москва, Высоковольтный пр. 2а. Внизу слева так же указанны данные. Адрес, телефон, E-mail - [email protected] , www.lashers.ru

ТЗ 2 листовки. Есть пример листовки. Логотип, сайт, телефон, почта, адрес такие же как и в ТЗ 1. Текст предложения с ценами дам позже, фото на лицевой стороне нужно поменять на одно из фото с сайта lashers.ru ( основной или малый баннер - неважно). Заголовок на лицевой стороне меняется только с EVABOND на Lashers Professional.

11 лет назад
lashers
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Можно многое говорить о том, что дизайнер понимает, что мне нужно, что мало задает вопросов, что делает все в срок. Но если работа не нравится, то все вышеуказанное теряет смысл. Работа ее меня устроила, спасибо за сотрудничество.
Спасибо за приятное сотрудничество! Четко поставленная задача,оплата в срок,быстрый выход на связь.

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад