Дизайн 2-х листовок по образцу

ТЗ 1 листовки. Есть пример листовки. В левом углу логотип. справа от лого надпись " акция декабря". Далее фото самой акции, в правом нижнем углу номер телефона +7 (495) 66 44 824. На обратной стороне логотип в правой части, схема проезда соответствует адресу г. Москва, Высоковольтный пр. 2а. Внизу слева так же указанны данные. Адрес, телефон, E-mail - [email protected] , www.lashers.ru

ТЗ 2 листовки. Есть пример листовки. Логотип, сайт, телефон, почта, адрес такие же как и в ТЗ 1. Текст предложения с ценами дам позже, фото на лицевой стороне нужно поменять на одно из фото с сайта lashers.ru ( основной или малый баннер - неважно). Заголовок на лицевой стороне меняется только с EVABOND на Lashers Professional.