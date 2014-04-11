Разработка дизайна баннера и пресс-волла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок147 просмотров

Добрый день!

Для проведения корпоративного мероприятия необходима разработка дизайн-макетов 2-х баннеров:

1) баннера - задник сцена на корпоративно-новогоднюю тематику. Размер 5,2 м х 2 м.

2) баннера пресс-волла - для фотосессии гостей на его фоне на корпоративно-новогоднюю тематику. Размер 1,9 х 1,9 м.

Сроки до 14.12.2013 г.

11 лет назад
Djaga
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rapana
49 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Наталье. Было легко и приятно работать.
Мне было приятно работать с Ириной. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rapana
49 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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