Добрый день! Нужно изготовить дизайн календаря 2013 года. Требования: 1. детский (похожий на http://www.alkor-4.ru/kalendari_2011/nastennye_kalendaoi/listovye_nastennye_kalendaoi_formata_a2/prn_prd2206.php нам делали) 2. Год лошади (в шахматах конь кстати наличествует :)) 3. Шахматная тематика. ...
Дизайн для пластиковых карточек
Очень срочно! Нужно разработать дизайн 2-х видов пластиковых карточек. Наноситься инфа будет с одной стороны. Есть логотипы в кривых и сайты. На основании этого нужно собрать 2-3 варианта дизайна утвержденные подготовить для печати. Сроки очень сжатые.
Прошу сообщать стоимость работ. Обращаю внимание, оплата по б/н.
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