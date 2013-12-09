Дизайн детского новогоднего календаря

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Закрыт6 заявок135 просмотров

Добрый день!

Нужно изготовить дизайн календаря 2013 года.

Требования:

1. детский (похожий на http://www.alkor-4.ru/kalendari_2011/nastennye_kalendaoi/listovye_nastennye_kalendaoi_formata_a2/prn_prd2206.php нам делали)

2. Год лошади (в шахматах конь кстати наличествует :))

3. Шахматная тематика. (конь за доской... в клеточках.. с ферзем или королем.. - ваша фантазия)

4. Наш сайт вот http://www.chesslabyrinth.ru, желательна немного похожая стилистика.

Формат А3.

Спасибо!

PHP
11 лет назад
yanmel
Яна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

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