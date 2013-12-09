Принципиальные макеты внутренних стр. арт-альбомов

Очень срочно! Нужно разработать дизайн 2-х видов пластиковых карточек. Наноситься инфа будет с одной стороны. Есть логотипы в кривых и сайты. На основании этого нужно собрать 2-3 варианта дизайна утвержденные подготовить для печати. Сроки очень ...