Нужно создать макет открытки

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Закрыт13 заявок202 просмотра

Добрый день требуется создать макет открытки (приглашение на свадьбу)

технические требования которые выдвинули те кто печатают

>технические требования

>размер 148 х 210 мм

>вылеты по 3 мм со всех сторон

>макет в кривых либо tiff

от меня краткое ТЗ, сделать нужно точно так же как и в архиве который прикреплен

01.jpg 02.jpg это сама открытка должна выглядеть так

foto.psd это само фото которое нужно в место существующего

2.txt это текст который нужно нанести в место того что на примере

стих в верхней половине открытки...сам пригласительный в нижней части, узорчатое обрамление примерно такое же но не критично если свое какое то будет.

ссылка на сам архив - http://inmob.de/ya/Desktop.rar

оставляйте пожалуйста цену и сроки

11 лет назад
Arkasha18
Аркадий 
41 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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