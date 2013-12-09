Нужно создать макет открытки

Добрый день требуется создать макет открытки (приглашение на свадьбу)

технические требования которые выдвинули те кто печатают

>технические требования

>размер 148 х 210 мм

>вылеты по 3 мм со всех сторон

>макет в кривых либо tiff

от меня краткое ТЗ, сделать нужно точно так же как и в архиве который прикреплен

01.jpg 02.jpg это сама открытка должна выглядеть так

foto.psd это само фото которое нужно в место существующего

2.txt это текст который нужно нанести в место того что на примере

стих в верхней половине открытки...сам пригласительный в нижней части, узорчатое обрамление примерно такое же но не критично если свое какое то будет.

ссылка на сам архив - http://inmob.de/ya/Desktop.rar

оставляйте пожалуйста цену и сроки