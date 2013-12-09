Необходимо изготовить 2 варианта новогодней открытки для рассылки пользователям. Необходимо изготовить "купон" на скидку. Материалы должны быть предоставены в формате PSD т.к. ...
Нужно создать макет открытки
Добрый день требуется создать макет открытки (приглашение на свадьбу)
технические требования которые выдвинули те кто печатают
>технические требования
>размер 148 х 210 мм
>вылеты по 3 мм со всех сторон
>макет в кривых либо tiff
от меня краткое ТЗ, сделать нужно точно так же как и в архиве который прикреплен
01.jpg 02.jpg это сама открытка должна выглядеть так
foto.psd это само фото которое нужно в место существующего
2.txt это текст который нужно нанести в место того что на примере
стих в верхней половине открытки...сам пригласительный в нижней части, узорчатое обрамление примерно такое же но не критично если свое какое то будет.
ссылка на сам архив - http://inmob.de/ya/Desktop.rar
оставляйте пожалуйста цену и сроки
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